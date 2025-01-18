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Beypazarı HEM Kurslarına İlgi Büyüyor

Beypazarı HEM Kurslarına İlgi Büyüyor
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Beypazarı Halk Eğitimi Merkezinde dokuma, özel eğitim ve yiyecek içecek gibi çeşitli alanlarda kurslar düzenleniyor. Merkez, dezavantajlı gruplara ve kadın istihdamına yönelik hizmet vermekte.

Beypazarı Halk Eğitimi Merkezince (HEM) çeşitli alanlarda kurslar düzenleniyor.

Dokuma, kilim, özel eğitim, yiyecek içecek, kök boya gibi pek çok alanda düzenlenen kurslara ilçe sakinleri ilgi gösteriyor.

Merkez müdürü Atilla Sevimli, dezavantajlı gruplara, kadın istihdamına ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik kurslarla ilçe sakinlerine hizmet etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Çubukspor'dan Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Çubukspor Futbol AŞ. yönetimi ve futbolcuları, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Demirbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, sporcuların performansını beğendiğini belirterek, kulübe destek verenlere teşekkür etti.

Birinci yarının başarılı şekilde tamamlandığını vurgulayan Demirbaş, "Şu an şampiyonluk yolunda çok önemli bir sıralamadayız. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Elimizden geldiğince de her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Kulüp başkanı Mustafa Demirci de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirerek, "Şimdiye kadar verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle bu yolun sonu şampiyonluk. Biz size güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Futbolcuların konuşmalarının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da yer aldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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