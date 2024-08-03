Beypazarı Halk Oyunları ve Müzik Festivali Başladı

Beypazarı ilçesinde ilki düzenlenen Uluslararası Beypazarı Halk Oyunları ve Müzik Festivali başladı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, festival için ilçeye gelen yabancı ülkelerin halk oyunu ekiplerini Halk Evi'nde kabul ederek, katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Kasap, 11 ülkeden gelen ekiplerin, festivale renk kattığını söyledi.

Ankara Kulübü Derneği Beypazarı Şubesi seğmenleri ve konuk ekipler gösteri sundu.

Festival, akşam çeşitli etkinliklerle sürecek.