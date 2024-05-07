Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde 3 Bin 740 Kursiyere Eğitim Verildi

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim öğretim döneminin başından bu yana 3 bin 740 kursiyere eğitim verildi.

Merkez müdürü İdris Göbütoğlu, 57 branşta çeşitli alanlarda 305 kurs açtıklarını söyledi.

Bu kurslardan geçen yıl eylül ayında başlayan eğitim öğretim döneminde 3 bin 740 kursiyerin faydalandığını aktaran Göbütoğlu, çeşitli alanlarda kurslar açmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Kursiyer Ayşe Boyalı, eğitimlerin faydalı olduğunu, kursta iğne oyası yapmayı öğrendiğini belirterek, herkesi kurslardan yararlanmaya davet etti.

Yatılı Bölge Hafızlık Kız Kur'an Kursu yapımında sona yaklaşıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Müftülük ve hayırseverlerin destekleriyle yapımı devam eden Yatılı Bölge Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatı bitirilme aşamasına geldi.

Hacıkara Mahallesi Karapınar mevkisinde yapımı süren Kur'an kursunun iç mekan düzenlemesinin yapılması için hayırseverlerden destek bekleniyor.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Kur'an kursunun yapımına destek sağlayan hayırseverlere teşekkür ederek, "Allah onların hepsinden razı olsun. Yine desteklerini bekliyoruz." dedi.

Kur'an kursunu gelecek eğitim öğretim dönemine yetiştirme gayretinde olduklarını aktaran İnciler, "Her katı 700 metrekare olup 4 bin 200 metrekare kapalı alanıyla 100 öğrenci kapasiteli olarak inşa ediliyor, 120 öğrenci kapasitesine kadar kullanılabilecek. Yurdun ikinci katı 4-6 yaş grubu için tasalandı." ifadelerini kullandı.