Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kursları Ziyaret Etti
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Sevimli, mahallelerde açılan kursları yerinde ziyaret ederek, kursların içeriği ve katılımcıların ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Sevimli, beraberindeki müdür yardımcısı Cebrail Tüfekciyaşar ile çeşitli mahallelerdeki ve Ayvaşık Mahallesi Faruk Kefelioğlu İlkokulunda yürütülen kursları yerinde ziyaret etti.
Atilla Sevimli, yürütülen çalışmalar, kursların içerikleri ve katılımcıların ihtiyaçları, beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel