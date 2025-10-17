Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kursları Ziyaret Etti

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Sevimli, mahallelerde açılan kurslara ziyarette bulundu.

Sevimli, beraberindeki müdür yardımcısı Cebrail Tüfekciyaşar ile çeşitli mahallelerdeki ve Ayvaşık Mahallesi Faruk Kefelioğlu İlkokulunda yürütülen kursları yerinde ziyaret etti.

Atilla Sevimli, yürütülen çalışmalar, kursların içerikleri ve katılımcıların ihtiyaçları, beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.???????