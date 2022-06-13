Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitime, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz ile Belediye Gençlik Spor Kulübü bünyesinde görev yapan personelin tamamı katıldı.

Bediz, bu eğitimin verilmesine katkı sunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi idaresine, öğretmen Fatma Aktaş ve Bahar Kahraman Akpınar'a teşekkür etti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Hisarcık gençlik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title