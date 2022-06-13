Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi. Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi. Eğitime, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz ile Belediye Gençlik Spor Kulübü bünyesinde görev yapan personelin tamamı katıldı. Bediz, bu eğitimin verilmesine katkı sunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi idaresine, öğretmen Fatma Aktaş ve Bahar Kahraman Akpınar'a teşekkür etti. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Beypazarı Hisarcık gençlik Güncel Haberler

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