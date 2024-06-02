Beypazarı eski CHP ilçe başkanı Sadi Aras'ın cenazesi toprağa verildi
Beypazarı ilçesinden dün vefat eden eski CHP ilçe başkanlarından Sadi Aras'ın cenazesi, Cemil Ercan Musalla Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Beypazarı ilçesinden dün vefat eden eski CHP ilçe başkanlarından Sadi Aras'ın cenazesi toprağa verildi.
Aras (72) için Cemil Ercan Musalla Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve vatandaşlar katıldı.
Aras'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.