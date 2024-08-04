Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevi'nde kalanlar müzeleri gezdi

Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevi'nde kalanlar ilçedeki müzeleri gezdi.

İlk olarak Rüstempaşa Mahallesi'ndeki Kent Tarihi Müzesini ziyaret eden yaşlılar, yetkililer tarafından eserlerle ilgili bilgilendirildi.

Daha sonra Gaz Lambası Müzesi'ni gezen huzurevi sakinleri, burada bulunan çok sayıdaki çeşitli gaz lambalarını tanıdı.

Yaşlılar, tarihi ilçedeki müzelere gezme fırsatını sağlayan yetkililere teşekkür etti.