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Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevi'nde kalanlar müzeleri gezdi

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Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevi'nde kalan yaşlılar, ilçedeki müzeleri ziyaret etti. İlk olarak Kent Tarihi Müzesi'ni gezen yaşlılar, daha sonra Gaz Lambası Müzesi'ni gezdi. Yaşlılar, müzelere gezme fırsatı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevi'nde kalanlar ilçedeki müzeleri gezdi.

İlk olarak Rüstempaşa Mahallesi'ndeki Kent Tarihi Müzesini ziyaret eden yaşlılar, yetkililer tarafından eserlerle ilgili bilgilendirildi.

Daha sonra Gaz Lambası Müzesi'ni gezen huzurevi sakinleri, burada bulunan çok sayıdaki çeşitli gaz lambalarını tanıdı.

Yaşlılar, tarihi ilçedeki müzelere gezme fırsatını sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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