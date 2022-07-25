Beypazarı Emniyet Müdürlüğünün trafik denetimleri Ankara'nın Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünün trafik denetimlerini artırdığı bildirildi. Ankara'nın Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünün trafik denetimlerini artırdığı bildirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte artan motosiklet kullanımına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Trafik Büro Amirliği ekipleri, denetimlerde, plakasız, ruhsatsız, aşırı gürültü çıkaran araçları kullanan ve kask takmayan sürücülere cezai işlem uyguluyor. İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, çevreye rahatsızlık veren, kask takmayan ve modifiye motosikletler ile araçlar üzerindeki hassasiyetlerinin sürdüğünü kaydetti. ??????? AA / Yaşar Tonbak - Güncel Emniyet Müdürlüğü Beypazarı Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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