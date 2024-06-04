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Beypazarı Devlet Hastanesinde Yeni Hekimler Göreve Başladı

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Beypazarı Devlet Hastanesinde yeni hekimlerin göreve başlamasıyla 39 uzman hekimle sağlık hizmeti verilmeye devam edildiği bildirildi. Hastanede günlük ortalama 1200 civarında poliklinik hizmeti veriliyor.

Beypazarı Devlet Hastanesinde yeni hekimlerin göreve başlamasıyla 39 uzman hekimle sağlık hizmeti verilmeye devam edildiği bildirildi.

Beypazarı Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı Halil Doğan ile genel cerrah Batuhan Eyduran'ın yanı sıra bir de acil tıp uzmanı göreve başladı.

Böylece 5 dahiliye, 2 genel cerrahın yanı sıra 8 acil tıp uzmanı olmak üzere hastanede toplam 39 uzman hekimle sağlık hizmeti veriliyor.

Beypazarı Devlet Hastanesinde günlük ortalama 1200 civarında poliklinik hizmeti verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Sağlık Güncel Haberler

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