Beypazarı'da sağanak ulaşımı aksattı Beypazarı ilçesi ile Çayırhan Mahallesi arasındaki kara yolunda ulaşım, sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle bir süre aksadı. Beypazarı ilçesi ile Çayırhan Mahallesi arasındaki kara yolunda ulaşım, sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle bir süre aksadı. D-140 Karayolu'nun Çayırhan Mahallesi çıkışından 2,5 kilometrelik mesafe, sağanağın etkisiyle oluşan selin sürüklediği çamur ve taşlar, yolu ulaşıma kapattı. Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, suların çekilmesinin ardından iş makinalarıyla yolda biriken çamur ve taşları temizledi. Bir süre bekleyen araçlar, temizliğin ardından yollarına devam etti. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Beypazarı Güncel Haberler

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