Beypazarı'da Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Beypazarı ilçesinde, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğinin Artırılması Toplantısı" düzenlendi.

Beypazarı Kaymakam Vedat Yılmaz, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, okullara öğrenci taşıyan servislerin çok iyi denetlenmesi ve kontrol edilmesini, öğrencilerinde çok iyi takip edilmesini istedi.

Zaman zaman eğitim kurumlarına ziyaret gerçekleştireceğini anlatan Yılmaz, okulların durumlarını, öğretmen, okul, öğrenci ve veli ilişkisini çok daha yakından takip edeceğini söyledi.

Yılmaz, okul çevrelerinde bulunan park ve bahçelerde polis tarafından sürekli denetim olacağını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ise okullar, öğrenci ve öğretmen sayısı, okullardaki eğitim öğretim durumuna ilişkin slayt eşliğinde bilgi verdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı yardımcısı Sezai Tolunay, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Bahar Yiğittekin, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri ve tüm okulların müdürleri katıldı.