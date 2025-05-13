Beypazarı Cumhuriyet İlkokulu'nda Çocuk Grubu Konseri
Beypazarı Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde Şubadap Çocuk Grubu, kendi besteledikleri şarkıları seslendirdi. Eğlenceli etkinlikte öğretmenler ve milli eğitim müdürlüğü yetkilileri de çocuklara eşlik etti.
Beypazarı Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde Şubadap Çocuk Grubu konser verdi.
Grubun kendi bestelediği çocuk şarkılarının seslendirildiği konserde, çocuklar şarkılara eşlik ederek eğlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Aden Uslu, Şube Müdürü Hülya Yüzgeç, Okul Müdürü Ramazan Arıkan ve öğretmenler de çocuklara eşlik etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel