Haberler

Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odasının genel kurulu yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası genel kurulunda mevcut başkan Doğan Sayıl, diğer adaylarla girdiği yarışta eşit oy alarak yeniden başkanlık görevine seçildi. Sayıl, destek veren üyelere teşekkür etti ve ayrım yapmadan hizmet edeceğini belirtti.

Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası genel kurulunda mevcut başkan Doğan Sayıl yeniden göreve geldi.

Beypazarı Ticaret Odası'nda düzenlenen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Doğan Sayıl, Sezai Dartar ve Umutcan Çobanoğlu yarıştı.

Adaylardan Sayıl ve Dartar 42'şer, Çobanoğlu ise 26 oy aldı. Eşit oy alan adaylar arasındaki kura çekimi sonucu Sayıl yeniden başkan oldu.

Sayıl destekleyen üyelere teşekkür etti, ayrım yapmadan herkese hizmet edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış