Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odasının genel kurulu yapıldı

Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası genel kurulunda mevcut başkan Doğan Sayıl yeniden göreve geldi.

Beypazarı Ticaret Odası'nda düzenlenen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Doğan Sayıl, Sezai Dartar ve Umutcan Çobanoğlu yarıştı.

Adaylardan Sayıl ve Dartar 42'şer, Çobanoğlu ise 26 oy aldı. Eşit oy alan adaylar arasındaki kura çekimi sonucu Sayıl yeniden başkan oldu.

Sayıl destekleyen üyelere teşekkür etti, ayrım yapmadan herkese hizmet edeceklerini söyledi.