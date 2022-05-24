Beypazarı Belediyesinden üreticilere sebze fidesi desteği - Haberler

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Beypazarı Belediyesinden üreticilere sebze fidesi desteği

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Belediyesinden üreticilere sebze fidesi desteği

Beypazarı Belediyesi, sebze fidesi dağıtımına başladı.

Beypazarı Belediyesi, sebze fidesi dağıtımına başladı.

Belediye bahçesinde çiftçilere patlıcan, biber, domates fidesi dağıtımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, çiftçinin her zaman yanında olduklarını ve onlara destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak bu yıl başlatılan çalışmalarla çiftçiye önemli ölçüde sebze fidesi dağıtımında bulunacaklarını belirten Kaplan, "Fide dağıtımında bulunurken, belediye olarak örnek model oluşturmaya çalıştığımız meyve ve sebze üretim bahçesiyle seraları mutlaka görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Domates, Güncel, Haberler

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