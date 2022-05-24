Beypazarı Belediyesinden üreticilere sebze fidesi desteği - Haberler

Beypazarı Belediyesi, sebze fidesi dağıtımına başladı.

Belediye bahçesinde çiftçilere patlıcan, biber, domates fidesi dağıtımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, çiftçinin her zaman yanında olduklarını ve onlara destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak bu yıl başlatılan çalışmalarla çiftçiye önemli ölçüde sebze fidesi dağıtımında bulunacaklarını belirten Kaplan, "Fide dağıtımında bulunurken, belediye olarak örnek model oluşturmaya çalıştığımız meyve ve sebze üretim bahçesiyle seraları mutlaka görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.