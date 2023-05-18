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Beypazarı Belediyesi uygun fiyata fide satıyor

Beypazarı Belediyesi uygun fiyata fide satıyor

Güncel Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye, seralarında ürettiği fidelerin satışına başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye, seralarında ürettiği fidelerin satışına başladı.

Belediye binası önünde kurulan stantta domates ve biber fideleri tanesi 50 kuruştan satılıyor.

Fide alacaklar belediyenin ilgili birimine ücret ödeyip, makbuz karşılığı fideleri teslim alıyor.

Fide almaya eşiyle gelen Bayram Başaran, domates ve biber fidelerini bahçesine dikeceğini belirterek, belediyenin uygun fiyata fide satmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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