Beypazarı Belediyesi park ve bahçe çalışmalarına ağırlık verdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı Belediyesinin ilçede bulunan park ve bahçeler ile yeşil alanlarda çalışma başlattığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde sürdürülen çalışmalarla her geçen gün kişi başına düşen yeşil alan miktarının metrekare bazında artırıldığı, daha da artırılması yönünde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İlçe genelinde kişi başına 70 metrekare yeşil alan düştüğünü, sürdürülen park ve yeşil alan çalışmalarıyla bunun yükseltilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevcut parklarda ve yeşil alanlarda bakım çalışmasında bulunuyor. Genel temizlik işlemlerinin yanı sıra yaz aylarının gelmesiyle artış gösteren yabani otlar ve büyüyen çimler biçilerek çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesi, yeşil alanların estetik görünüme kavuşması sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Belediye ekiplerinin haşerelere karşı da yoğun çalışma yürüttüğü kaydedildi.