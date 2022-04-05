Beypazarı Belediyesi nisan meclisini tamamladı - Haberler

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Beypazarı Belediyesi nisan meclisini tamamladı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Belediyesi nisan meclisini tamamladı

Beypazarı Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan başkanlığındaki toplantı, Hıdırlık Tepesi'ndeki yapımı tamamlanan tesiste yapıldı.

Toplantının ardından tesiste meclis üyeleri ve gazetecilere iftar verildi.

Başkan Kaplan, burada yaptığı konuşmada, birçok kararı oy birliğiyle aldıklarını belirterek haziran ayında Beypazarı Tarihi Evler Havuç ve Güveç Festivali'ni yapacaklarını söyledi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Nisan, Güncel, Haberler

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