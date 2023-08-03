Beypazarı Belediyesi Çöp Konteynerlerini Yer Altına Alarak Kötü Koku ve Görüntü Kirliliğinin Önüne Geçti

Beypazarı Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile ilçe genelinde çöp konteynerlerini yer altına alarak kötü koku ve görüntü kirliliğini önledi. Şu ana kadar 100 noktada çöp konteyneri yer altına alınırken, atölyelerde imal edilen 20'den fazla konteyner de belirlenen noktalara monte edilecek. Bu çalışma ile Beypazarı'nda haşere ve sinekle mücadele çalışmaları da sürdürülüyor.