Beypazarı Belediyesi Çöp Konteynerlerini Yer Altına Alarak Kötü Koku ve Görüntü Kirliliğinin Önüne Geçti
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Beypazarı Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile ilçe genelinde çöp konteynerlerini yer altına alarak kötü koku ve görüntü kirliliğini önledi. Şu ana kadar 100 noktada çöp konteyneri yer altına alınırken, atölyelerde imal edilen 20'den fazla konteyner de belirlenen noktalara monte edilecek. Bu çalışma ile Beypazarı'nda haşere ve sinekle mücadele çalışmaları da sürdürülüyor.
Beypazarı Belediyesi çöp konteynerlerini yer altına alarak kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçti.
Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile ilçe genelinde şu ana kadar belirlenen yaklaşık 100 noktada çöp konteyneri yer altına alındı.
Çeşitli noktalarda da belediyenin atölyelerinde imal edilen 20'nin üzerinde çöp konteynerleri belirlenen noktalarda yer altına monte edilecek.
Beypazarı'nda, haşere ve sinekle mücadele çalışmaları sürerken konteynerlerin yer altına alınmasıyla kötü koku ve görüntü kirliliği de önlendi.