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Beypazarı Belediye Başkanı Zabıta Haftasını Kutladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Olcay Erdal ve Zabıta Müdürü Hakan Halil Torun, Zabıta Haftası dolayısıyla Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti. Kasap, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı nezdinde tüm zabıtaların haftasını kutlayarak, başarılı çalışmalar dileğinde bulundu. Kasap, 'İlçenin huzur ve düzenini sağlayan, fedakarca görev yapan zabıta personelimizin bu özel günlerini kutluyor, tüm zabıta personeline kolaylıklar diliyorum.' ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Olcay Erdal ve Zabıta Müdürü Hakan Halil Torun, Zabıta Haftası dolayısıyla Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti.

Kasap, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı nezdinde tüm zabıtaların haftasını kutlayarak, başarılı çalışmalar dileğinde bulundu.

Kasap, "İlçenin huzur ve düzenini sağlayan, fedakarca görev yapan zabıta personelimizin bu özel günlerini kutluyor, tüm zabıta personeline kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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