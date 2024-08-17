Beypazarı Belediye Başkanı Turizmi Canlandıracak

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçelerinde turizmi canlandıracaklarını bildirdi.

Kasap, yaptığı açıklamada, yıl boyu yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Başkentin tarihi ilçesi Beypazarı'nda turizmi hareketlendirmek için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

İlçenin doğasının harika olduğunu aktaran Kasap, "Yaylalarımız, mesire alanlarımız bulunuyor. İlçemizde köklü bir tarih ve kültür varlığına sahibiz. Konaklarımız ve hanlarımızla yerli ve yabancı turistleri ağırlayabiliyoruz. En önemlisi de Osmanlı saray mutfağından gelen yemek kültürümüzle misafirlerimizin damaklarında unutamayacakları lezzetler kalacak." ifadelerini kullandı.

Kasap, ilçe turizmine katkı sağlaması beklenen yeni bir turizm derneğinin de kurulduğunu kaydetti.