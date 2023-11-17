Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan muhtarlarla buluştu
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaplan, mahallelere yapılan çalışmaları değerlendirerek, eksik işlerin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.
Muhtarlar da mahallelerindeki eksiklikleri Başkan Kaplan'a ileterek, diyaloğun önemli olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Güncel