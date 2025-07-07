Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kasap, mesajında, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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