Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünyanın süper gücünü çaresiz bırakan yangın! Görüntüler dehşet verici
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Göynük ve Mudurnu'yu Ziyaret Etti

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Göynük ve Mudurnu'yu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, tarihi İpekyolu üzerindeki Göynük ve Mudurnu ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi. Diğer belediye başkanlarıyla birlikte turizmin gelişmesi için birliktelik sağlanacağını belirtti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Bolu'nun Göynük ve Mudurnu ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kasap, Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan belediye başkanları olarak her ay bir araya geldiklerini ve çeşitli konularda istişarede bulunduklarını söyledi.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan belediyeler olarak bundan sonraki sürede 4 belediye başkanı olarak her ay bir ilçenin ev sahipliğinde bir araya geleceklerini belirten Kasap, bu birlikteliğe Göynük Belediye Başkanı Ali Oral ve Mudurnu Belediye başkanı Doğan Onurlu'yu da dahil etmek istediklerini anlattı.

Kasap, şunları kaydetti:

"Belediye Başkan Vekili Can Kayı ile ziyaretlerde bulunduğumuz ilçelerimiz, tarihi İpekyolu üzerinde bulunuyor. Göynük Belediye Başkanı Sayın Ali Oral ve Mudurnu Belediye Başkanı Sayın Doğan Onurlu ile bir araya geldik. Aynı bölgede bulunan ilçelerin genel anlamda kültürleri, giyimleri aynı olurken, tarihi evlerimiz de aynı. El birliği içinde turizmin gelişmesi yönünde birliktelik sağladık. Fikir ve görüşleri birleştireceğiz. İstanbul'un fethinde önemli şahsiyetlerden ve Göynük ilçemizde kabri bulunan, Beypazarı ilçemizde de adıyla camimiz bulunan Akşemseddin hazretlerinin kabrini de ziyaret ederek duamızı yaptık."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
img

Ünlü oyuncu tutuklandı
img

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
img

Kıyafeti ile dalga geçen iki kişiyi öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığının en önemli nedeni yüksek kiralar

Bakan Şimşek'ten kiralarda tavan fiyat sinyali

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Ocak günün maçları nereden izlenir? 9 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Aslan, Terazi burcu yorumu! 9 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Süper Lig'de yabancı var hakemleri mi olacak? Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden istifa mı etti? Selma Aliye Kavaf Deva Partisi'nden neden istifa etti? Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında, nereli? EYÜPSPOR BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | Eyüpspor Boluspor maçı ŞİFRESİZ, HD izleme linki! (Ziraat Türkiye Kupası) Esma Esad ajan mı? Bursa eğitim uçağı kazasında son durum nedir? Bursa uçak kazasında ölü, yaralı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.