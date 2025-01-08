Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Göynük ve Mudurnu'yu Ziyaret Etti

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Bolu'nun Göynük ve Mudurnu ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kasap, Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan belediye başkanları olarak her ay bir araya geldiklerini ve çeşitli konularda istişarede bulunduklarını söyledi.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan belediyeler olarak bundan sonraki sürede 4 belediye başkanı olarak her ay bir ilçenin ev sahipliğinde bir araya geleceklerini belirten Kasap, bu birlikteliğe Göynük Belediye Başkanı Ali Oral ve Mudurnu Belediye başkanı Doğan Onurlu'yu da dahil etmek istediklerini anlattı.

Kasap, şunları kaydetti:

"Belediye Başkan Vekili Can Kayı ile ziyaretlerde bulunduğumuz ilçelerimiz, tarihi İpekyolu üzerinde bulunuyor. Göynük Belediye Başkanı Sayın Ali Oral ve Mudurnu Belediye Başkanı Sayın Doğan Onurlu ile bir araya geldik. Aynı bölgede bulunan ilçelerin genel anlamda kültürleri, giyimleri aynı olurken, tarihi evlerimiz de aynı. El birliği içinde turizmin gelişmesi yönünde birliktelik sağladık. Fikir ve görüşleri birleştireceğiz. İstanbul'un fethinde önemli şahsiyetlerden ve Göynük ilçemizde kabri bulunan, Beypazarı ilçemizde de adıyla camimiz bulunan Akşemseddin hazretlerinin kabrini de ziyaret ederek duamızı yaptık."