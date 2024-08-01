Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, esnafla buluştu
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ayvaşık Mahallesi Yukarı Sanayi Sitesi'nde düzenlenen esnaf buluşması programına katıldı. Programda esnafla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kasap, sorunların çözümü noktasında çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, esnafla buluştu.
Belediye Başkanı Kasap, Ayvaşık Mahallesi Yukarı Sanayi Sitesi'nde düzenlenen esnaf buluşması programına katıldı.
Programda esnafla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kasap, sorunların çözümü noktasında çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.