Beypazarı Belediye Başkanı'ndan Kene Uyarısı

Beypazarı Belediye Başkanı'ndan Kene Uyarısı
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, park ve bahçelere giden vatandaşların keneye karşı dikkatli olmalarını istedi. Yaz aylarında artan kene riskine karşı açık kıyafetler yerine kapalı giysiler tercih edilmesi gerektiğini ve alanlardan dönerken kene kontrolü yapılması gerektiğini belirtti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, park, bahçe gibi açık alanlara giden vatandaşların keneye karşı dikkatli olmasını istedi.

Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, halkın sağlığını önemsediklerini belirtti.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren kenelere karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Kasap, bağ, bahçe, tarla gibi alanlara gidilirken açık renkli ve kapalı kıyafetler tercih edilmesini ifade etti.

Kasap, vatandaşların açık alandan döndüğünde de mutlaka kene kontrolü yapması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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