Beypazarı Belediye Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mesajı

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kasap, mesajında, "Hiçbir kadının kaderi korku olamaz. Bugün de yarın da şiddete karşı dimdik ayakta duracağız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bir kez daha vurguluyoruz. Şiddetin aması, haklısı, iyi hallisi olmaz." ifadelerine yer verdi.