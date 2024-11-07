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Beypazarı Belediye Başkanı Kasap'tan Esnaf Ziyareti ve Yangın Uyarısı

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap'tan Esnaf Ziyareti ve Yangın Uyarısı
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, esnafla buluşarak desteklerini yineledi ve yangınlara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca Türk-Japon Kadınları Kültür ve Dostluk Derneği üyeleri ile de diyaloğu güçlendirmek için bir araya geldi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kasap, beraberindeki meclis üyeleriyle pazar esnafını ziyaret ederek, bereketli kazançlar diledi.

Halktan kopmadıklarını ve kopmayacaklarını vurgulayan Kasap, "Her daim onlarla olmaya devam edeceğiz. İnsanların yanında, yanı başında olmak önemli. Onların destekleriyle belediye başkanlığına seçildik. Onları unutmak olmaz. Teyzelerimiz, ninelerimiz, amcalarımız çarşıda bir şeyler söylüyorlar. Bunlar güzel şeyler, onların hayır dualarını da alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk- Japon Kadınları Dostluk ve Kültür ve Dostluk Derneği üyelerinden Beypazarı'na ziyaret

Tük-Japon Kadınları Kültür ve Dostluk Derneği üyeleri, Beypazarı'nı ziyaret etti.

Dernek üyeleri, Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki etkinliklerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kasap da ülkeler arası diyaloğu önemsediklerini belirterek, kapılarını her zaman açık olduğunu kaydetti.

Vatandaşlar yangınlara karşı uyarıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Reis Keçecioğlu İtfaiye Amirliği, vatandaşları yangınlara karşı uyardı.

Havaların soğumaya başlamasıyla ilçede ev ve baza yangınlarının meydana geldiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Bacaların iyi temizlemiş olması ve yangın çıkabilecek ortamlarda ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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