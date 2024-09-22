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Beypazarı Belediye Başkanı Kasap: Olay Kişisel, Siyasi Malzeme Yapılıyor

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap: Olay Kişisel, Siyasi Malzeme Yapılıyor
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, belediye personeli arasında çıkan kavgayla ilgili açıklama yaptı. Olayın kişisel bir husumetten kaynaklandığını belirten Kasap, kamuoyuna yanlış bilgi verildiğini savundu.

'BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KASAP: KİŞİSEL BİR OLAYI, SİYASİ MALZEME YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, dün gece belediye personeli Kamil Kasap ile Serkan Damak ve beraberindeki Murat Köksal arasında yaşanan kavga hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Kasap, "20 Eylül 2024 tarihinde saat 23.00-23.30 sularında, Beypazarı Belediyesi personellerinden Kamil Kasap'ın da aralarında bulunduğu bir grup arasında çıkan kavga ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden farklı yorumlar yapılmaktadır. Olay sırasında Kamil Kasap da saldırıya uğramış ve kendisi de yaralıdır. Olayın kişisel bir husumetten kaynaklandığı ve kamuoyuna yanlış aktarıldığı, ilk olarak 3 kişinin belediye personeline saldırdığı, piyasadaki videoda boğuşma esnasında yaralanmaların gerçekleştiğinin göründüğü, Kamil Kasap'ın ağır şekilde darp edildiği görülmektedir. Personelimizin yaptığı kişisel olayı, siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Muammer DAŞDELEN /BEYPAZARI (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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