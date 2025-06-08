Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Nöbetteki Ekipleri Ziyaret Etti

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Nöbetteki Ekipleri Ziyaret Etti
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kurban Bayramı dolayısıyla nöbet tutan polis, jandarma, zabıta, itfaiye ve sağlık personeli ile belediye ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kasap, fedakarca görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kurban Bayramı dolayısıyla nöbette olan personeli ziyaret etti.

Kasap, bayram dolayısıyla halkın huzur ve güvenliği için görevleri başında bulunan polis, jandarma, zabıta, itfaiye, sağlık personeli ile belediye ekiplerine çalışma alanlarında ziyarette bulundu.

Kasap, ekiplerin bayramını kutladı, emek ve özverileri için teşekkür etti.

Kasap, halkın huzuru ve güvenliği, sağlığı için nöbet başında olan tüm ekipleri ziyaret ederek bayramlarını kutladıklarını belirterek, "Fedakarca görev yapan polisimize, jandarmamıza, zabıtamıza, itfaiyemize, sağlık personelimize ve belediye çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hepsine hayırlı çalışmalar, hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Kurban Bayramı'nın arife gününden itibaren birçok alanda ekiplerinin iş başında olduklarını anlatan Kasap, "Beypazarı halkının refah ve huzur içinde bayram geçirmesi için çalışmalarımız sürüyor. Birilerinin bayramı sorunsuz geçirmesi için birilerinin görevi başında olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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