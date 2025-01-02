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Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Kamu Personelini Ziyaret Etti

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Kamu Personelini Ziyaret Etti
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçedeki kamu personellerini ziyaret ederek yeni yıl ve Regaip Kandili kutlamalarında bulundu. Kasap, ziyaretler sırasında her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçede görev yapan kamu personellerini ziyaret edip hem yeni yıllarını hem de Regaip Kandilini kutladı.

İlk olarak İtfaiye Amirliğine ziyarette bulunan Kasap, daha sonra hastane, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Motorize Yunus Ekipleri Amirliğini ziyaret etti.

Kasap, her zaman halkın yanında olacaklarını, bu ziyaretlerle de vatandaşın yeni yılını ve Regaip Kandillerini kutladıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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