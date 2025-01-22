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Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Esnafı Ziyaret Etti

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, Esnafı Ziyaret Etti
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Yukarı Demirciler Sanayi Sitesi'nde esnafa ziyarette bulunarak, sanayi esnafının yanında olduğunu ve onlara daha iyi koşullar sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Esnaf ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, esnafa ziyarette bulundu.

Kasap, Yukarı Demirciler Sanayi Sitesi'nde ziyaret ettiği esnafla sohbet etti.

Her zaman sanayi esnafının yanında olduğunu belirten Kasap, esnafın daha iyi koşullara kavuşturulması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Esnaf da Kasap'a ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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