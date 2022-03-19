Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ın annesi hayatını kaybetti - Haberler

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Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ın annesi hayatını kaybetti

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ın annesi hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın annesinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın annesinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bir süredir hastanede tedavi gören 71 yaşındaki İbadiye Kaplan (71) doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaplan'ın cenazesi ikindi namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Ankara, Güncel, Haberler

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