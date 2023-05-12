Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, ilçe sakinlerini belediyede ağırlıyor

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçe sakinlerini belediyede ağırladıklarını bildirdi.

Kaplan, hiç kimseyi belediyenin kapısından geri çevirmediklerini belirterek, herkesi kucaklamayı sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların, kendisine iletmek istediklerini rahatlıkla aktardıklarını dile getiren Kaplan, "Çarşamba günlerini halk günü olarak belirledik. Köyden, kentten, mahallelerden gelen vatandaşlar bizimle görüşerek sıkıntılarını ve dertlerini anlatıyorlar. Vatandaş odalık bir çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda geri dönüşler de oluyor." şeklinde konuştu.

Başından beri sosyal belediyecilik yapmaya çalıştıklarına değinen Kaplan, "Belediyemizin tüm birimleri halkın hizmetine açık. Hiçbir birimde iş tıkanması olmaz. Her kim olursa olsun, dinliyoruz." ifadelerini kullandı.