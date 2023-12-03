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Beypazarı Belediye Başkanı Engelliler Günü'nde Mesaj Yayımladı

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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kaplan, engellilerin üretime engel olmadığını ve sevgi olduğu sürece engelin olmadığını vurguladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaplan, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin. Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur. Sevgi varsa, engel yoktur. Belediye olarak engellilerimizle ilgili önemli çalışmalarda bulunduk. Engelli rampaları oluşturuldu. Hayatı onlarla da paylaşıyoruz."

Öte yandan Kaplan'ın, bazı engellileri evlerinde ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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