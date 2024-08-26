Beypazarı Belediye Başkanı, Azmak Sanayi Bölgesi Kooperatifi ile bir araya geldi

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Azmak Sanayi Bölgesi Kooperatifi yönetimi ve iş yeri sahipleriyle bir araya geldi.

Halk Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kasap, toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerini, kendilerine olan destekler dolayısıyla teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

Azmak Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Zafer Yılmaz ile kooperatifin çalışmaları ve Azmak bölgesinde devam eden kooperatif dükkanları için sürekli istişare içinde olduklarını belirten Kasap, "Buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Belediye olarak kooperatif üyelerinin bir an önce dükkanlarına kavuşması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

Azmak Sanayi Sitesi Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yılmaz ise 100 üyesinin bulunduğunu belirterek dükkanların durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.