Beypazarı Aşevi'nde ramazan boyunca iftar verilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı Aşevi'nde ramazan boyunca iftar verilecek

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Beypazarı Aşevi'nde ramazan boyunca iftar verilecek

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki aşevinde ramazan boyunca hayırseverlerin desteğiyle iftar vereceklerini belirtti.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki aşevinde ramazan boyunca hayırseverlerin desteğiyle iftar vereceklerini belirtti.

Erdoğan, günde 400 kişiye yemek dağıtımında bulunduklarını, hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayında da iftar düzenleyeceklerini dile getirdi.

Aşevinin normal yemek dağıtımına devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Ramazan boyunca hayırseverlerin yaptığı bağışlarla iftar yemeğini yine evlere kadar servis edeceğiz. Hiç kimseyi rencide etmeden yemekler evlere servis edilecek. Böylece ramazan akşamlarında vatandaşın sofrasında sıcak çorbası ve yemeği olacak. Bize bu desteği sağlayan hayırsever ile bağışçılara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Oktay Erdoğan, Beypazarı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title