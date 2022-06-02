Beypazarı Anadolu Lisesi'nde yıl sonu sergi ve kermesi düzenlendi - Haberler

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Beypazarı Anadolu Lisesi'nde yıl sonu sergi ve kermesi düzenlendi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Anadolu Lisesi'nde yıl sonu sergi ve kermesi düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı Anadolu Lisesinde yıl sonu sergisi ve kermesi düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı Anadolu Lisesinde yıl sonu sergisi ve kermesi düzenlendi.

Okulun bahçesinde açılan kermes ve sergide öğrenciler yıl boyu yaptıkları ürünleri sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, sergiyi gezerek sergide yer alan fotoğrafların sahibi öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü İsmail Bilgiç de etkinliği okul olarak geleneksel hale getirdiklerini ve her yıl bu tür etkinlikler yaparak öğrencilerin stres atmasını sağlayama çalıştıklarını söyledi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

milli eğitim bakanlığı Beypazarı Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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