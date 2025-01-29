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Beyparsspor Kadın Futbol Takımı 3. Lig'e Hazırlanıyor

Beyparsspor Kadın Futbol Takımı 3. Lig'e Hazırlanıyor
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Beyparssporlu kadın futbolcular, TFF Kadınlar 3. Lig 18. Grup'ta mücadele etmek üzere çalışmalara devam ediyor. Kulüp Basın Sözcüsü Fatih Maden, şehirlerini başarıyla temsil etmek için özveriyle çalıştıklarını ifade etti ve destek çağrısında bulundu.

Bu sezon TFF Kadınlar 3. Lig 18. Grup'ta mücadele edecek Beyparssporlu kadın futbolcular, çalışmalarını sürdürüyor.

Beyparsspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Maden, yaptığı açıklamada, kadın futbolunda şehirlerini en iyi şekilde temsil etmek için özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Beypazarı halkının ve sporseverlerin desteğini önemsediklerini dile getiren Maden, şunları kaydetti:

"Kulüp olarak kadın futbolunun ve futbolcunun gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Takımımızın yanında olmak ve bu heyecanı paylaşmak için hep birlikte harekete geçelim. Beyparsspor kadın futbol takımının mücadelesine el birliği ile ortak olalım. Mücadele edeceği 3. Lig'de takımızı, genç kızlarımızı yalnız bırakmayalım. Takımımız 15 Şubat'ta ilk lig maçını oynayacak."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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