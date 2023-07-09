Beyoğlu ve Kağıthane'de Trafik Kavgaları Kamerada

Beyoğlu ve Kağıthane'de yaşanan iki ayrı trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Beyoğlu'nda 3 kişi, trafikte tartıştıkları kişiyi darbedip aracının camını kırdı. Kağıthane'de ise yol çalışmasında görevli işçi ile bir sürücü arasında kavga çıktı.

BEYOĞLU ve Kağıthane'de yaşanan iki ayrı trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Beyoğlu'nda 3 kişi, trafikte tartıştıkları kişiyi darbedip aracının camını kırdı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda yaşanan trafik kavgasında, otomobilden inen 3 kişinin, bilinmeyen nedenle trafikte tartıştıkları sürücüyü darbettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Darbedilen kişiye yardım etmeye çalışan arkadaşına da saldıran gruptan bir kişi, uzaklaşmaya çalışan aracın camını kamp sandalyesiyle parçaladı. Saldırgan grup daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Kağıthane Ferman Caddesi'nde yaşanan kavga ise yol çalışmasında görevli işçi ile bir sürücü arasında gerçekleşti. Yol kenarında çalışma yapan görevli, bilinmeyen nedenle tartıştığı sürücü ile tekme tokat birbirine girdi. Kavgayı gören minibüsteki kadın ve çocuk ile çevredekiler, tarafları ayırarak birbirinden uzaklaştırdı. Çevredekiler işçiyi sakinleştirmeye çalışırken, minibüsün sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.