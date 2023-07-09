Beyoğlu ve Kağıthane'de Trafik Kavgaları Kamerada
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Beyoğlu ve Kağıthane'de yaşanan iki ayrı trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Beyoğlu'nda 3 kişi, trafikte tartıştıkları kişiyi darbedip aracının camını kırdı. Kağıthane'de ise yol çalışmasında görevli işçi ile bir sürücü arasında kavga çıktı.
BEYOĞLU ve Kağıthane'de yaşanan iki ayrı trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Beyoğlu'nda 3 kişi, trafikte tartıştıkları kişiyi darbedip aracının camını kırdı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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