Beyoğlu ve Kağıthane'de Trafik Kavgaları Kamerada

Beyoğlu ve Kağıthane'de yaşanan iki ayrı trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Beyoğlu'nda 3 kişi, trafikte tartıştıkları kişiyi darbedip aracının camını kırdı. Kağıthane'de ise yol çalışmasında görevli işçi ile bir sürücü arasında kavga çıktı.