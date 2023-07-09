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Beyoğlu ve Kağıthane'de Trafik Kavgaları Kamerada

Beyoğlu ve Kağıthane'de Trafik Kavgaları Kamerada

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda 3 kişi, trafikte tartıştıkları kişiyi darbedip aracının camını kırdı. Kağıthane'de ise yol çalışmasında görevli işçi ile bir sürücü arasında kavga yaşandı. Kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

BEYOĞLU ve Kağıthane'de yaşanan iki ayrı trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Beyoğlu'nda 3 kişi, trafikte tartıştıkları kişiyi darbedip aracının camını kırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane Beyoğlu kavga Güncel Haberler

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