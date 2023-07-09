Beyoğlu ve Kağıthane'de Trafik Kavgaları Kamerada

Beyoğlu'nda 3 kişi, trafikte tartıştıkları kişiyi darbedip aracının camını kırdı. Kağıthane'de ise yol çalışmasında görevli işçi ile bir sürücü arasında kavga yaşandı. Kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.