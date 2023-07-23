Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da Telefon Hırsızlığı

Beyoğlu'nda bir benzin istasyonunda ve Gaziosmanpaşa'da bir restoranda meydana gelen olaylarda, kasiyerin ve çalışanların dikkati dağıldığı anlarda telefonlar çalındı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olaylarla ilgili şikayetler yapıldı.

Beyoğlu'nda benzin istasyonuna gelen bir kişi, sigara aldığı esnada kasiyerin telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Gaziosmanpaşa'da ise restorana gelen bir şahıs, kasada kimsenin bulunmadığı bir anda kasanın üzerinde yer alan telefonu hızlı bir şekilde alarak gözden kayboldu. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün 05.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonuna giren bir kişi tezgaha gelerek sigara almak istediğini söyledi. Kasiyer, sigarayı verdikten sonra kısa süreliğine kasadan ayrıldı. Bunu fırsat bilen şahıs, saniyeler içinde masanın üzerinde yer alan telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kasiyerin olayla ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kaşla göz arasında çaldılar

Bir diğer telefon hırsızlığı Gaziosmanpaşa'da yaşandı. Sarıgöl Mahallesi'nde bulunan bir restoranda önceki gün saat 21.40 sularında meydana gelen olayda restorana giren bir şahıs, kasada kimsenin olmamasını fırsat bilerek masadaki telefonu çaldı. Şahsın, telefonu çaldığı sırada arkada bulunan çalışanların fark etmediği olayın ardından şahıs hızlı bir şekilde dükkandan ayrılarak gözden kayboldu. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL