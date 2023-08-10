Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda Silahlı Saldırı: 2 Katil Zanlısı Yakalandı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda "7 Bela Taner" lakaplı adamın öldürüldüğü silahlı saldırıyı motosikletle gerçekleştiren 2 katil zanlısı, polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalandı. Zanlıların sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bulvar üzerinde bulunan iki kişi yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralanırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmıştı.

Saldırı sonrası yaşananlar kameraya yansımıştı

Saldırıda kolundan hafif şekilde yaralanan B.K. ile göğsünden ağır şekilde yaralanan "7 Bela Taner" lakaplı Tanır Şanlı (36) müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede hemen ameliyata alınan Şanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaralı B.K.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti. Saldırı sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olay yeri inceleme ekipleri bulvar üzerinde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Saldırıda park halindeki bir otomobile ise üç kurşun isabet etmişti.

Saldırganların geldiği anlar kameraya yansımıştı

Öte yandan Tanır Şanlı'nın hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların ara sokaktan geldiği anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, motosikletli iki saldırgan caddede ara sokağa giriyor şahıslar ardından bulvara çıkıyor.

Katil zanlıları Pendik'te yakalandı

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucundan motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şahısların Hamdullah A. ve Salim Ç. olduğu tespit edilmişti. Devam eden çalışmalarda katil zanlıları, dün Pendik'te polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Birçok olaya karıştıktan sonra öldürülmüş

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tanır Şanlı'nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan husumetlisinin iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı'nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.

İlaçlı meyve suyuyla polisleri uyutmuştu

Yaralanan Şanlı yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliği tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı. - İSTANBUL