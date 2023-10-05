Beyoğlu Sinemasının açılışını yapan İmamoğlu: İyiler hep kazanır

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, restore edilerek yeniden hizmete açılan Beyoğlu Sineması'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan İmamoğlu, "Yeşilçam'ın hayatımıza soktuğu, kimine göre de çok inandırıcı olmayan, bana göre çok inandırıcı olan altın kuralına yürekten inanıyorum. O da biliyorsunuz ki 'İyiler hep kazanır', Yeşilçam'ın kuralıdır bu. Dolayısıyla biz kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

İstiklal Caddesi'ndeki Halep Pasajı'nda 1989 yılında kapılarını açan ve 2022 yılında kapanmak üzereyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletmesi devralınan Beyoğlu Sineması tekrar hizmete açıldı. İBB tarafından devralındıktan sonra İBB Miras ekiplerince restore edilen ve yeniden düzenlenen sinema, törenle kapılarını sinemaseverlere açtı. Açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Türkan Şoray, Atilla Dorsay, Güven Kıraç, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Meclis üyeleri ile çok sayıda sinema sanatçısı katıldı.

"İSTANBUL'A SAHİP ÇIKMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açılış konuşması gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin ihmal edilen noktalarına sahip çıkmak gibi çok önemli bir görevimiz var. Geçmişiyle bağı zayıfladığı takdirde, hafızasını kaybettiği takdirde gerçekten şehrimiz çok şeyini yitirir. Biz İstanbul'u bu sevgi ve saygıyla, özenle, titizlikle yönetiyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum. 4.5 yıl boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına değerli işler yaptığımızı buradan bütün İstanbullu hemşehrilerime duyurmak isterim. Yılların ihmallerine, yılların yanlışlarına son verdiğimizi gururla ifade ediyorum. İstanbul'a sahip çıkmanın ne demek olduğunu gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN LİYAKATLİ EKİPLERDEN BİRİSİYLE ÇALIŞIYORUM"

Beyoğlu Sinemasının restore edilmesiyle ilgili konuşan İmamoğlu, "4 yıl önce kurumsallaştırdığımız kavramla İstanbul'un ne yazık ki bazen yok olmuş bir köşesini tekrar hayata kavuşturduk. Bazen, yok olmaya yüz tutmuş ve ne yazık ki kaybolmak üzere olan anılarını tekrar İstanbullu ile buluşturduk. Bir kez daha çok doğru ve güzel bir işin ortaya çıktığını görüyorum. Tevazu göstermeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerçekten gelmiş geçmiş en liyakatli ekiplerinden birisiyle İstanbul'un tarihinde İstanbul'da çalıştığımı buradan, hem ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek hem de bunu kamuoyuyla paylaşmak, onların belediye başkanı olmanın gururunu yaşamanın altını çizerek duyurmak istiyorum." dedi.

"KİMLİĞİNİ DOKUSUNU KAYBETMEDEN KULLANIMA KAZANDIRILMASINI SAĞLADIK"

İmamoğlu, "Beyoğlu Sineması'nın içinde bulunduğu Halep Pasajı yalnız İstiklal Caddesi'ne değil ülkemizin tiyatro sanatına hayat vermiş, değer katmış özel bir mekan. Muhsin Ertuğrul'dan, Haldun Dormen'den, Ferhan Şensoy'dan daha nice ustalardan izler taşıyan bu pasaj 1989 yılında Beyoğlu sinemasının açılmasıyla birlikte yeni bir işlev kazanmıştı. Burası sinema sanatı denince akla ilk gelen yerlerden birisi oldu. Dünya sinemasından özel örneklere yer veren Beyoğlu Sineması Türk filmlerinin gösterim şansı bulamadığı bir dönemde ülkemiz sineması adına çok önemli bir merkeze dönüştü. 1990'larda İstiklal Caddesi'nin, sinemamızın canlanmasına katkılar sunan bu mekanın sonraki dönemlerde ne yazık ki hepimizin bildiği ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmeler sonucunda kapanmanın eşiğine geldiğini hep birlikte yaşadık. Son sinemalardan birisiydi burası. Tabii bu noktada burayı yaşatmak için büyükşehir belediyesi olarak devreye girdik. Restorasyon çalışması başlattık. Bu sinemanın kimliğini, dokusunu kaybetmeden yeniden İstanbulluların kullanımına kazanılmasını, kazandırılmasını sağladık." İfadelerini kullandı.

"İYİLER HEP KAZANIR, YEŞİLÇAM'IN KURALIDIR BU"

Ekrem İmamoğlu, "İyinin, doğrunun, güzelin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Hayatı kolaylaştırmak ve insanların yaşamını kaliteli hale getirmek için çok çalışacağız. Göreceksiniz hep birlikte başaracağız ve hep birlikte kazanacağız. Bundan hiçkimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü biz Yeşilçam'ın hayatımıza soktuğu, kimine göre de çok inandırıcı olmayan ama bana göre çok inandırıcı olan altın kuralına yürekten inanıyorum. O da biliyorsunuz ki 'İyiler hep kazanır', Yeşilçam'ın kuralıdır bu. Dolayısıyla biz kazanmaya devam edeceğiz. Sinemamız Beyoğlu'na hayırlı ve uğurlu olsun." diyerek konuşmasın bitirdi.

"SİNEMASEVERLER ADINA ÇOK MUTLU BİR OLAY"

Sinema sanatçısı Türkan Şoray ise, "Bugün ben de gerçekten bir coşku ve mutluluk içindeyim. Sanki yıllarca uzak kalmış, kavuşamadığımız bir sevgiliye kavuşmuş duygusu gibi. Bu sinemanın, buranın açılışı, bu olaya tanık olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde sinemalar tek tek kapanırken burada bu Beyoğlu sinemasının tekrar açılması gerçekten bütün sinemaseverler adına da çok mutlu bir olay. Ben bunun için, bu sinemaya, sanata değer veren İstanbul Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu beye çok teşekkür ediyorum, tüm sinemaseverler adına." dedi.