Beyoğlu Sineması, Yeniden Sinemaseverlerle Buluşmak İçin Gün Sayıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı'nın sahip çıktığı Beyoğlu Sineması, "İBB Beyoğlu Sineması" adıyla yeniden sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından sinemanın yenilenmiş halinden fotoğraflar paylaşarak, "Güneşli bir haber vereyim mi? Beyoğlu Sineması da yolda… İlk film ne olsun? ‘Umut’ deseniz ne güzel olur" diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı'nın sahip çıktığı Beyoğlu Sineması, "İBB Beyoğlu Sineması" adıyla yeniden sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından sinemanın yenilenmiş halinden fotoğraflar paylaşarak, "Güneşli bir haber vereyim mi? Beyoğlu Sineması da yolda… İlk film ne olsun? 'Umut' deseniz ne güzel olur" diye yazdı.

İstanbul'un en eski sinema solanlarından olan Beyoğlu Sineması, ağustosta mali sıkıntılar nedeniyle kapatılmıştı. İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, ağustosta mali sıkıntılar nedeniyle kapanan Beyoğlu Sineması'nın işletmesini aldığını duyurmuş ve sinemanın faaliyetlerine 'İBB Beyoğlu Sineması' olarak devam edeceğini açıklamıştı.

İstiklal Caddesi'nin simgesi Beyoğlu Sineması, yenilenmiş haliyle kapılarını açmaya hazırlanıyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Twitter hesabından, sinemanın yenilenmiş halinden bir fotoğraf paylaşarak, "Pazar sıkıntısı yaşayanlar için güneşli bir haber vereyim mi? Beyoğlu Sineması da yolda… İlk film ne olsun? 'Umut' deseniz ne güzel olur" diye yazdı.