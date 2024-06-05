Beyoğlu Sineması Haziran Programı Açıklandı
Her ay özel seçki ve içerikleri sinemaseverlerin beğenisine sunan Beyoğlu Sineması'nda bu ay Halit Refiğ'in "Teyzem", "Karılar Koğuşu" ve "Vurun Kahpeye" filmleri gösterilecek. İBB Kültür tarafından düzenlenen etkinlikler arasında Ayın Yönetmeni programı, Kısa Film Seçkisi, Çocuk Matinesi, Ayın Yönetmeni Söyleşileri, Yeni İtalyan Sineması, Salı Belgeselleri yer alıyor. Biletler İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.
Her ay özel seçki ve içerikleri sinemaseverlerin beğenisine sunan Beyoğlu Sineması'nda bu ay Halit Refiğ'in "Teyzem", "Karılar Koğuşu" ve "Vurun Kahpeye" filmleri gösterilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür'den yapılan açıklamaya göre, haziran ayında "Ayın Yönetmeni" programına ek olarak "Kısa Film Seçkisi" ve "Çocuk Matinesi" programları da gerçekleştirilecek.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) "Ayın Yönetmeni Söyleşileri", İtalyan Kültür Merkezi "Yeni İtalyan Sineması", Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) ile İBB Belgesel Film Arşiv Merkezi (DOCIST) ise "Salı Belgeselleri" etkinliklerini sinemaseverlerle buluşturacak.
Etkinliklerin ücretsiz biletleri, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.
Detaylı bilgiye, Beyoğlu Sineması sosyal medya hesapları ile "https://kultursanat.istanbul" adresinden ulaşılabilecek.