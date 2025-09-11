Haberler

Beyoğlu'nde İnşaatta Toprak Kayması: Bir İşçi Kurtarıldı
Güncelleme:
Kaza, Firüzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu üzerinde bulunan kentsel dönüşüm yapılan bir inşaatta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temel çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi beline kadar toprağa gömüldü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk adildi. Yaralı işçi arkadaşlarının toprağı kaldırmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. İşçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
