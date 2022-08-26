Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 34 FJL 719 plakalı minibüs, Piyalepaşa Bulvarı'nda, 34 AL 9484 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Beyoğlu İETT Güncel Haberler

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