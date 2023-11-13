Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti

Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla bırakılan bombanın patlamasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçerken olayla ilgili 24'ü tutuklu 36 sanık hakkında açılan dava sürüyor.

Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/ Ypg tarafından verilen talimatla bırakılan bombanın patlamasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçerken olayla ilgili 24'ü tutuklu 36 sanık hakkında açılan dava sürüyor.

İstanbul'un en turistik yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de bir bankın üzerine bırakılan patlayıcı maddenin patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi de yaralandı.

Çevredeki birçok iş yerinin de hasar gördüğü olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma yaptı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında 1200 kamera kaydını izleyen ekipler, kısa sürede bombanın bir kadın tarafından caddedeki banka bırakıldığını belirledi.

Görüntülerde olayın ardından taksiye binip Taksim'den kaçan kamuflaj desenli pantolon giymiş siyah başörtülü kadın teröristin Suriye uyruklu 1999 doğumlu Ahlam Albashır olduğu tespit edildi.

Saldırganın kaçtığı güzergahlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler sürdürdüğü takip neticesinde Ahlam Albashır'ı 14 Kasım 2022 saat 02.55'te Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Terör örgütü PKK/ Ypg tarafından verilen talimat doğrulusunda gerçekleştirildiği belirlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen çalışmaların devamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayın öncesine dair incelenen görüntülerde, Albashır'ı Taksim Meydanı'na getiren araçta şoför haricinde erkek bir şahıs olduğu anlaşıldı.

Bu kişinin Albashır ile yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek 4 ay boyunca karı koca gibi hareket eden ve saldırıda kullanılan bombayı hazırlayan Bilal El Hacmaos olduğu anlaşıldı.

Albashır'ı Taksim'e bırakan Bilal El Hacmaos'un, Ammar Jarkas tarafından kaçırılıp Bulgaristan'a götürülmek üzere Edirne'ye bırakıldığı tespit edildi. Edirne'den sonra izini kaybettiren bu kişiye bir daha ulaşılamadı.

Günlerce süren ifade işlemlerinin ardından Albashır'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganın üzerinden evlilik belgesi çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonucunda 3 Şubat 2023'te hazırlanan iddianamede, Albashır ile firari El Hacmaos'un 3 Ağustos 2021'de Suriye'de nikahlarının kıyıldığı anlatıldı.

Albashır'ın Türkiye'ye gelmeden önce uzunca süre PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/ Ypg'nin kontrolünde bulunan Münbiç şehrinde ikamet ettiği belirtilen iddianamede, Albashır'ın gönül ilişkisi bulunduğu bir kişi tarafından örgütün üst düzey yöneticilerinden "Hacı" kod adlı kişiyle tanıştırıldığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, Albashır'ın bu kişinin tehditleri ve talimatlarıyla El Hacmaos ile karı koca görüntüsü altında Türkiye'ye gönderildiği ifade edildi.

Bomba malzemelerini iç çamaşırında Türkiye'ye soktu

İddianamede, firari Bilal El Hacmaos'un patlayıcı maddeleri Albashır'ın iç çamaşırlarının içine yerleştirip üzerine bol kıyafetler giydirdiği anlatılarak, ikilinin bu şekilde yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri kaydedildi.

Karı koca gibi hareket eden bu iki sanığın 15 Ağustos 2022'de Esenler'de terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen tekstil atölyesi sahibi Ferhat Habeş'in evine yerleşip 3 hafta burada kaldıkları aktarılarak, Albashır'ın üzerinde getirdiği patlayıcı maddeleri bu evde çıkartıp El Hacmaos'a teslim ettiği kaydedildi.

İddianamede, terörist çiftin, kaldıkları evin müsait olmaması nedeniyle Habeş'in Esenler'deki atölyesinde ve aralıklarla farklı evlerde misafir edildikleri belirtildi.

Saldırgan 4 kez keşif yaptı

İddianamede, Albashır'ın korsan taksiyle 8 ve 22 Ekim ile 4 Kasım'da Taksim'e, 18 Ekim'de Fatih Camisi'ne gidip keşif yaptığı, bu keşiflerde çevrenin fotoğraf ve videolarını çekip "Hacı" kod adlı kişiye gönderdiği vurgulandı.

Olay günü "Hacı" kod adlı teröristten gelen talimat üzerine El Hacmaos ile Albashır'ın, içinde bomba olan çantayı ve beraberinde bir poşeti yanlarına alarak Taksim'e geçtikleri anlatıldı.

El Hacmaos'un arabada çantadaki bombanın üzerine gıda malzemeleri yerleştirdiği, Albashır'ı çantayla Taksim Meydanı'nda bırakıp kendisinin araçla devam ettiği belirtilen iddianamede, Albashır'ın çantayla İstiklal Caddesi'ne yöneldiği aktarıldı.

İddianamede, bir süre sonra caddedeki bir bankta oturup örgütün talimatını bekleyen Albashır'ın "Hacı"dan gelen "Çantayı bırak hemen oradan ayrıl" mesajı üzerine hızla Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladığı sırada el yapımı bombanın patlatıldığı vurgulandı.

İddianamede, terör örgütünün saldırının ardından kadın teröristi öldürmeye çalıştığı bilgisine yer verildi.

Ceza istemleri

Sanık Bilal El Hacmaos'ın Edirne'den yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulduğu kaydedilen iddianamede, eylemi organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) hakkında yakalama emri düzenlendiği ifade edildi.

İddianamede, saldırgan Albashır'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme", "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme", "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer sanıkların "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Göçmen kaçakçılığı" ile "öldürme ve öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle 9 Mayıs'ta başlayan davanın ilk duruşmasında savunma yapmayan sanık Albashır, ikinci celsede Bilal El Hacmaos'un kaçacağından haberinin olmadığını iddia ederek, "Aslında bombayı ben değil, Bilal kendisi götürecekti." dedi.

Son duruşması 25 Eylül 2023'te yapılan dava kapsamında 24'ü tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Menci MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saldırıda kilit rol oynayan ve olayın ardından terörist Albashır'ın öldürülmesi talimatını veren Halil Menci'nin, terör örgütü PYD/ Ypg işgalindeki Kamışlı'da bulunduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçmişti.

Örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğu belirlenerek MİT'in özel operasyon ekibince takibe alınan Menci, 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirilmişti.