Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iki zanlısının buluşma anı kameraya yansıdı Güncel Haberler Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan ile Suriye Azez'de yakalanan "Hüsam" kod adlı teröristin bir iş yerinde buluştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan ile Suriye Azez'de yakalanan "Hüsam" kod adlı teröristin bir iş yerinde buluştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ile İstanbul'a gelen ve 4 ay birlikte kalan firari Bilal Hassan ile terör örgütü PKK/YPG mensubu "Hüsam" kod adlı şüphelinin saldırının ardından bir iş yerinde buluştukları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iş yerinin kasa kısmında duran "Hüsam" kod adlı şüphelinin, firari Hassan'ı dışarı çağırdığı anlar yer alıyor. Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alınan "Hüsam" kod adlı terörist İstanbul'a getirilmişti. Kaynak: AA / Güncel İstiklal Caddesi Beyoğlu Suriye Güncel Haberler

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